Koniec bačovaniu MOST-HÍD na diaľniciach

Blíži sa koniec ministrovania bývalého trénera šermu dnes „odborníka na diaľnice“ Érseka, nominanta strany MOST – Híd.

Chvalabohu, lebo najlepšie jeho odbornosť charakterizuje vyjadrenie, že keby sa budovala diaľnica južnou vetvou, tak by to bola lacnejšia a Košice s Bratislavou by boli už dávno spojené.

Hlúposť nad hlúposť. Mali sme ministra, ktorý dodnes nepochopil (alebo to aspoň predstiera), že diaľnica má spájať predovšetkým najviac rozvinuté oblasti priemyslu Slovenska ako aj uľahčiť rozvoj turistického ruchu tam, kde má tento najlepšie predpoklady, to znamená sever Slovenska. Diaľnica nemá byť tepnou pre dopravu panstva na kočoch, tak ako tomu bolo za Rakúsko-Uhorska.

Nechce sa mi veriť, že pán minister by bol až taký hlúpy, veď aj tréner šermu by mal ovládať základné ekonomické kategórie. Aj tam sa počíta počet zásahov a nie počet získaných voličov. Nuž ale voľby sa blížia, MOST-HÍD sa potáca pod hranicou vstupu do parlamentu, tak treba biť na poplach. Čo sa týka prípravy ďalších úsekov diaľnic, tak Bugár bije na poplach už od začiatku volebného obdobia. Veď neplánovane, ale o to chamtivejšie vstúpil do vlády s Ficom a Dankom. Nezmyselne sa pripravuje výstavba južných úsekov, kde je vyťaženosť diaľnice násobne menšia ako na severe Slovenska a najčastejšie prepravovaným tovarom (okrem papalášov na drahých autách) je kukurica, zelenina a pšenica. Áno aj to je treba zabezpečiť, ale prečo po drahých a nevyužitých diaľniciach, keď by na to stačilo udržiavať cestnú sieť I. triedy, tak ako sa patrí.

Horšie je, že sa zanedbáva (vedome) severná trasa a prepojenie na Poľsko. Pán minister tak spôsobuje „okrádanie“ Felvidéku (rozumej Liptov, Kysuce,Turiec a Orava) podobne ako tomu bolo aj za starého Uhorska. Hodinové denné zápchy na Kysuciach, pri Strečne, v Ružomberku a Ivachnovej, nášho preborníka v šerme netankujú. Veď keby áno, tak tunel Višňové by bol už dávno spojazdnený. Tu však treba priznať, že bordel Višňové nie je len maslom Érseka, ten viac spôsobili iní a väčším podielom. On ho mal ale riešiť skôr a kompetentnejšie, potom by majiteľ DÚHY nebehal po baroch v Monte Carlo, ale hral karty v príslušnom zariadení s Kočnerom.

Vypísanie tendra pár dní pred koncom roka na projekt Sorošky je presne to čo Bugár dlhodobo uprednostňuje – to sú maďarské hlasy vo voľbách tam kde je nádej získať ich čo najviac. Čo tam po nejakom celospoločenskom záujme a prepočtoch ekonomickej výhodnosti. Ja byť ministrom dopravy v budúcej vláde, tak celý tender pochovám v spleti predpisov a nesplnených požiadavkách príslušných zákonov. Peniaze nám treba na úsek Oščadnica- Kysucké Nové Mesto, na dokončenie obchvatu Ružomberka a na prieťah okolo Kraľovian. Bez ohľadu na to či ministerstvo dopravy riadi Maďar alebo Slovák.