Nepôjdem voliť, sám aj tak nič nezmením.

Veď všetci sú rovnakí a každý, keď nie hneď, tak časom začne kradnúť. Túto „argumentáciu“ počúvam často a čo ma prekvapuje najviac je skutočnosť, že ju často omieľa aj tá vzdelanejšia časť spoločnosti.

A práve od nich by som očakával, keď už nie občiansku uvedomelosť, tak aspoň schopnosť rozlíšiť, že tadiaľto cesta nevedie. Prečo zamýšľajú ignorovať voľby ľudia, ktorí sú vzdelaní, majú prehľad v spoločenskom dianí, ovládajú základy ekonomiky a väčšinou veľmi dobre vedia čo je morálka a zákon. Iste, doterajšie skúsenosti z 30-ročného vývoja slovenskej demokracie priveľa optimizmu neponúkajú. V minulosti Mečiar a Lexa, neskôr Dzurinda, Rusko a Malchárek, dnes Fico, Kaliňák a Počiatek (keď vymenujem len tie najkrikľavejšie príklady) zaviedli Slovensko do žumpy rozkrádania, podvodov a nakoniec aj vrážd. Každý z nich nejakým spôsobom prispel k úpadku spoločnosti. Niekto viac, niekto menej. Veľké podvody vždy začínajú malými rozkrádačkami. Krádež je vždy krádežou bez ohľadu na to či ide o jedno euro alebo o stovky miliónov. Podstata zostáva a nič ju neospravedlňuje, lebo vytvára dojem, že beztrestne kradnúť sa môže a potom sa môže aj vraždiť, keď nám v kradnutí niekto bráni. Prakticky každá doterajšia vláda (až na pár osôb) vyvolala u niektorých občanov pocit, že voliť naozaj nemá význam. Zasa u druhej skupiny presvedčenie, že treba voliť radikálov ako sú Kotleba a Harabín.

Ako z toho von? Nie som až taký pesimista a prieskumy predpovedajú, že účasť vo voľbách bude nadpriemerná, čo vždy znamenalo, že aj tí pesimisti nakoniec voliť išli. Lenže koho budeme voliť? Zatiaľ viem koho nebudem. Žiadnu zodpovedne zmenenú mafiu, ani prihlúpleho kapitána a o tom-potom by mal už konečne domostovať. Kollár rozpráva na you tube také bludy o nájomných bytoch, že naozaj neviem či to myslí vážne alebo je to tým, že myslí srdcom. Vysvetlenie by bolo, že on má na mysli srdce, ktoré nosí v nohaviciach, len mu priradil iné meno. Matoviča radšej nespomínam, ten zostane revolucionárom a je jedno či vyhrá koalícia alebo opozícia, on bude strielať hlava – nehlava. Zostali mi štyria a niektorému ten hlas nakoniec hodím v nádeji, že budú mať viac rozumu ako pri Radičovej.

Sám naozaj nič nezmením a o tom je tento blog. Apelujem hlavne na strednú vrstvu, drobných podnikateľov a intelektuálov. Ignorovať voľby lebo aj tak sám nič nezmením je strkanie hlavy do piesku, sebeckosť a občianska nevyspelosť. Ak nepôjdeme voliť my uvedomme si, že hlupáci, extrémisti a pomýlený voliť pôjdu. Oni zvolia do parlamentu takých ako sú oni, Zmizíka, Kotlebu, Blanára, Blahu, Richtera, atď. Môžeme tomu zabrániť len keď voliť pôjdeme a ak si dnes niekto z tejto skupiny občanov myslí, že on sa má relatívne dobre a preto si jarnú lyžovačku nejakými voľbami nepokazí, tak sa strašne mýli. Nabudúce by tá lyžovačka ani nemusela byť ak sa nič nezmení.

Štátny zamestnanci, policajti, dôchodcovia, proste tí, ktorí ste závislí na platoch a almužnách od štátu. Dokážte, že sa nedáte opiť rožkom vo forme žobračeniek, ktoré Fico nazýva sociálnymi balíčkami a rozhadzuje ich vždy vtedy keď mu tečie do topánok alebo tentokrát aj hrozí trestné stíhanie a väzenie. Dokážte, že nie ste hovno, ako sa o vás vyslovujú zbohatlíci z vašich daní a z vašej práce. Máte svoj rozum, svoje skúsenosti a svoje názory. Nepočúvajte zasa sľuby tých čo vládli 12 rokov, neurobili pre vás nič a teraz sa vraj „zodpovedne zmenia“.

Takže ja voliť pôjdem a dúfam, že aj rozumná väčšina. Potom sa aj Slovensko zmení.