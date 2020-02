Nájde sa vôbec ešte niekto, kto bude voliť SMER?

Človek by si myslel, že po všetkých sviňačinách, ktoré po vražde dvoch mladých ľudí vyplávali na svetlo božie, sa už nenájde občan, ktorý by dal budúcu sobotu hlas SMER-u.

Nie je tomu tak, pretože demagógia, závislosť na funkcii, vďačnosť a aj strach zo straty výhodného zamestnania sú stále príčinou, že takíto voliči sa ešte nájdu a je ich pomerne dosť. Kto sú a prečo to urobia?

Neinformovaní. Patria sem predovšetkým občania, ani nie tak s nižším intelektom, ako skôr bez dostatku informácií, pretože nemajú čas a ani chuť sledovať valiacu sa špinu z televíznych správ, diskusií a sociálnych sietí. Nemôžeme prirodzene očakávať, že robotník dochádzajúci každý deň do práce v žilinskej automobilke si po 12-hodinovej šichte a hodinovej ceste autobusom domov, zapne so záujmom televízne správy alebo otvorí noviny, aby bol informovaný o tom, kto to tu a hlavne ako vládne. Stovky (tisícky?) žien ošetrujúce chorých a prestarlých Rakúšanov sú rady, že po 12 dňoch únavnej a často aj nepríjemnej práci si môžu aspoň narýchlo za tých pár dní dať ako tak do poriadku vlastnú domácnosť. Sem patrí aj väčšina starších ľudí s nízkymi dôchodkami, so starosťou ako prežiť z toho mála a preto súc neinformovaní, chvália vlaky zadarmo, vianočnú almužnu, sociálne balíčky a ďalšie Richterove nezmysly. Sú pod tlakom oblbovania od Erika Tomáša, Pellegriniho a pod vplyvom ďalších smeráckych Gobelsovských praktík.

Závislí. Ale je tu aj iná početná skupina vďačných smeráckych voličov. Množstvo neschopných úradníčkov, ktorí sa dostali na teplé, dobre platené miestečko len vďaka kamarátstvu alebo pochlebovaniu okresnému smeráckemu funkcionárovi. Poslušne plnia drobné príkazy strany, roznášajú letáky, vítajú ministrov na smiešnych výjazdoch vlády, robia komparz. Táto partia voličov sa nevie sama o seba postarať. Bez SMER-u by boli len bezvýznamnými občanmi dochádzajúcimi do pre nich nezaujímavej a slabo platenej práce. Byť členom SMER-u je pre nich devíza byť niekým, čím by nikdy neboli, aspoň oni si to myslia. Je to ale veľmi prelietavá partička. Starý otec bol možno komunista, otec HZDS – pozitív, oni sú dnes SMER a deti obdivujú Kotlebu. Čo tam po nejakej morálke, svetonázore alebo spravodlivosti. Hlavná vec, že peniažky aspoň kvapkajú, keď už netečú.

Príživníci vo vysokých funkciách štátnych podnikov s nehoráznymi platmi. Tie si ešte navyšujú horibilnými odmenami, zlatými padákmi, nezákonnými províziami a korupciou. Oligarchovia, ktorí zbohatli na privatizácii, tunelovaní firiem, predražených štátnych zákazkách a parazitovaní na štáte všeobecne. Morálne najšpinavšia odsúdenia hodná skupina, schopná všetkého. Nie sú to hlupáci, skôr naopak. O to sú nebezpečnejší, pretože v záujme vlastného vrecka im nie je žiadne svinstvo cudzie. Zamieňajú si skutočné schopnosti so „zlodejskou šikovnosťou“. Sú schopní uveriť tomu, že veď kradnúť je normálne, tak prečo nejaké výčitky. Zradia každého, kto im už nič „neprináša“. Ani SMER sa na nich nemôže spoľahnúť, lebo sú ako potkany. Šikovné, ale potápajúcu loď opúšťajú prvé. Stačí si pozrieť mená šiestich smeráckych poslancov, ktorí boli neprítomní v parlamente pri poslednom hlasovaní na čele S Maznákom.

Vládna stranícka špička. Ich početní príbuzní, kamaráti, spolužiaci a spolupáchatelia. Ide im o krk a oni to vedia, preto budú ešte dlho kopať a škodiť. Nevzdajú sa, sú zatlačení k priepasti, keď spadnúť do nej, často znamená výmenu luxusu za vyšetrovaciu väzbu alebo útek niekam, kde ich nepolapí Interpol. Tam sa im však veľmi nechce. Bolo ich cieľom mať bohatstvo, byť pritom obdivovaní a uznávaní okolím, a nie triasť strachom každý deň pred tým, ako ich nakoniec uväzní miestna polícia. Nie je ich veľa, ale sú najnebezpečnejší a bude si ich treba dobre všímať predtým ako ich dobehne spravodlivosť. Tá totiž býva väčšinou pomalá.

V sobotu 29. februára 2020 sa dozvieme koľko tých voličov SMER-u ešte zostalo. Som presvedčený, že ich už nebude veľa, chvalabohu.