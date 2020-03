V Číne za korupciu vinníkov strieľajú, a u nás?

Čína sa pomerne rýchlo dostáva z pandémie, ktorú spôsobuje vírus COVID - 19. Určite na to pozitívne vplýva aj nekompromisný postup voči skorumpovaným štátnym úradníkom, keď obvinenie a dokázanie korupcie často končí trestom smrti.

Na Slovensku korupcia medzi štátnymi úradníkmi a politickou verchuškou kvitne ako čerešne začiatkom mája. Množstvo podozrení a často aj preukázateľných dôkazov nestačí na policajné vyšetrovanie (veď ide o nášho človeka), ale ani na trestné stíhanie a už vôbec nekončí vynesením právoplatného rozsudku.

Všetko nasvedčuje tomu, že nešťastie v podobe pandémie pochopili niektoré hyeny ako vynikajúcu príležitosť na osobné obohacovanie a okrádanie už aj tak ťažko skúšaných občanov Slovenska. Priživovať sa na nešťastí v dnešnej situácii, keď množstvo ľudí riskuje vlastné životy aby zachránilo životy iných, je prejavom heyenizmu najhrubšieho zrna. Som zvedavý ako zdôvodní nákup dvoch luxusných bytov dvadsaťročný syn šéfa štátnych hmotných rezerv respektíve ako to bude vysvetľovať jeho vydarený tatko. Zrejme podobne ako generál Balciar.

Niet inej cesty len nekompromisne trestať okrádanie občanov tými najtvrdšími spôsobmi. Niekedy ľutujem, že naša judikatúra nemá také možnosti aké majú Čiňania. Možno by nebezpečenstvo takéhoto postihu odradilo aspoň niektorých bezcharakterných podnikavcov parazitujúcich na nešťastí ostatných občanov. Zneužívanie pandémie je o to väčším zločinom. Nestačí však len tieto činy odhaliť, ale strata majetku na ktorý nevieme preukázať kde sme naň získali zdroje musí byť okrem väzenia aj zavŕšením spravodlivosti. Premiér Matovič vyhral voľby aj vďaka tomu, že sa stal symbolom nápravy a trestania tohto nielen SMER - áckeho zvyku. Má hneď prvú príležitosť aby ukázal, že to aj dodrží. Budem mu veľmi držať palce.