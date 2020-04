Pán premiér Matovič prestaňte vyvádzať

nevolili sme dnešnú koalíciu preto aby sa na prvom aj keď vážnom probléme, ktorým COVIN-19 určite je, začala hádať a používať na adresu koaličných partnerov silné slová ako sabotáž alebo nedostatok zdravého rozumu.

Dnes som pracoval na trase ZA - RK - LM - RK - ZA. Z ôsmich prekročení hraníc okresov som bol sedem krát kontrolovaný z toho štyrikrát s písomným zápisom, hoci som mal potvrdenie zamestnávateľa (mojej vlastnej firmy), že cestujem pracovne. Oproti chudákom v Bratislave som ešte dobre dopadol, lebo čakaním v kolónach som celkom stratil menej ako hodinu.

Mal by som nadávať na nedomyslený ťah Matoviča s Kollárom, ale nebudem, pretože chybička se vloudila, ako hovoria bratia Česi. Čo mi však nesmierne vadí je Matovičova hysterická reakcia: "to nie ja, to oni zle pochopili môj príkaz, ja som ho tak nemyslel". To sme kde? Na detskom pieskovisku pri paneláku medzi rozhádanými deťmi, alebo sme pri nástupe novej vlády, od ktorej očakávame riešenie a naprávanie chýb Fica a spol.?

Už vidím ako si bývalý premiér mastí brucho, veď ja som to hovoril, že sa rozvadia. Veď nám stačí počkať a oni sa porazia sami. Pán premiér zoberte si príklad z vašej ministerky Kolíkovej, ktorá potichu bez veľkých slov mení Súdnu radu, utekajú pred ňou skompromitovaní sudcovia z Košíc radšej do dôchodku a pripravuje ozajstnú reformu súdnictva. Pán premiér získali ste najviac hlasov ťažením proti korupcii, vyhrážaním sa Kaliňákovi a Počiatkovi zhabaním majetku a policajným vyšetrovaním, tak to konečne robte! Budem vám držať všetky prsty a tešiť sa z toho ako sa vám to bude dariť. Riešenie pandémie nechajte na ministra zdravotníctva. Viete aký šéf je najhorší? Predsa ten, ktorý robí prácu za svojich podriadených.

A aby nedošlo k omylu, stále vám fandím, len robte to čo je vašou psou povinnosťou: "potichu bez veľkých rečí, ale dôsledne a dôrazne riaďte koaličnú vládu"!