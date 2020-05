Kedy zaklope NAKA na dvere Fica?

Premiér Matovič sa vyjadril, že predseda SMER-u by mal byť radšej ticho a čakať na to, kedy mu zaklope na dvere NAKA.

S tým sa dá len súhlasiť. Ja si len myslím, že už mali klopať hneď po voľbách. Unáhlenosť v tomto prípade určite nie je namieste, avšak z pohľadu škôd aké tento „sociálny demokrat“ s preukazom č.1 mafiánskej strany SMER-SD, dovtedy ešte spôsobí by bolo žiadúce, aby sa tak stalo čo najskôr. Určite treba ešte predtým vymeniť generálneho prokurátora Čižnára, aby nebodaj nerozpútal peklo, ako sa niekedy v úplne inom kontexte vyjadril. Tentokrát ale pre záchranu svojho spolužiaka a celej jeho partičky ekonomických zločincov zahŕňajúcu takých kriminálnych odborníkov ako sú Kaliňák, Počiatek, Kičura a ďalší spolupáchatelia, ktorých zoznam sa každý deň intenzívne rozširuje. Už prestávam evidovať všetky tie mená parazitov, ktorí bez akýchkoľvek morálnych zábran bezbreho vysávali (v mene dojemnej sociálnej starostlivosti o občanov) štátny rozpočet a podnikateľov všade kde sa len dalo. Dúfam, že ich eviduje polícia, sleduje NAKA a prokuratúra. Je najvyšší čas umiestniť ich v celách vyšetrovacej a kolúznej väzby aby nemali čas spamätať sa, rozbíjať terajšiu koalíciu a čakať na predčasné voľby, ktoré sú ich nádejou na obnovu mafiánskeho štátu.

Demagógia Goebelsových učenlivých žiakov bla, bla, bla Blanára a bla, bla, bla Blahu nepozná hranice. Neustále bľabocú o úspechoch SMER-u, nechcú si nič pamätať a podobne ako kedysi komunisti pri pohľade na čierny štvorec tvrdia: "tento kruh je biely". Ďalším do tejto partie je Erik Tomáš, arogantný a nevychovaný klamár. Je to pomaly na psychiatrickú štúdiu skúmať čo spôsobí, že z vysokoškolsky vzdelaného človeka sa stane politický idiot. Bľabotanie týchto dvoch pánov o čistote a zásluhách strany SMER je nebezpečné a netreba mu dávať priestor vo verejnoprávnej televízii len preto, že máme pluralitu a demokraciu. Áno máme ju, ale to neznamená, aby ľudia chorej mysle dostávali priestor na šírenie nezmyslov a ohlupovali menej rozhľadených spoluobčanov. Tvrdiť, že SMER nemá za sebou ani jednu aféru, nie je zodpovedný za rozvrátený stav súdnictva, prokuratúry a za rozkrádanie svojimi nominantami na vysokých postoch v štátnej správe, môže len demagóg a človek so stratou svojprávneho myslenia. Pellegriniho tvrdenia, že sa jedná len o zlyhania jednotlivcov sú nezmyslom, ktorému neverí ani on sám, len to nemôže priznať. Myslieť si, že táto sebránka má právo na ďalšiu politickú aktivitu je zlým pochopením princípov demokracie.

Je naozaj najvyšší čas aby NAKA zaklopala na dvere Fica a nielen jeho. Adeptov na trestné stíhanie je ďaleko viac.