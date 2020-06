Inseminátor a emeritný Magister Boris

Tak sa nášmu zaslúžilému otcovi narodilo jedenáste dieťa s desiatou matkou. Nevieme čo mu nadelili sudičky ale nepoškvrnenej matke, údajne nové auto Land Rover. Veď si to luxusné auto za ten nezištný skutok zaslúži, alebo nie?

Obvykle by sa patrilo popriať novému občanovi zdravý duševný vývoj v kruhu rodiny a rodičom rodinnú pohodu, trpezlivosť, hodne času a šťastie pri jeho výchove. V Borisovom prípade to ale nie je také jednoduché. On totiž má na každé dieťa len jedenástinu svojho vzácneho času. Dá sa síce demagogicky tvrdiť, že som sa o každé dieťa riadne postaral, ale naozaj? Spoločné raňajky, zaviesť do školy a na tréning, pofúkať boliestky, pochváliť, pohladkať, ošetriť pri chorobe, pohrať sa na pieskovisku, zahrať si futbal, osláviť spoločne narodeniny a množstvo ďalších príjemných aj nepríjemných povinností peniaze a auto pre maminku určite nenahradia.

Boris nám tu zaviedol nový etalón rodiny. Dokonca aj svoju stranu bezočivo pomenoval na „Sme rodina“. To sa už ani nedá lepšie vysmiať kresťanskej časti Slovenska a občanom, ktorí vyznávajú tradičné morálne hodnoty. Čo vy na to pani Záborská a pán Vašečka? Jedno z pravidiel lotrov hovorí: „ak si urobil nejakú špinavosť, najlepšie bude ak sa tým začneš chváliť“. Boris toto pravidlo majstrovsky ovláda. On k tomu pridal ešte nasledovné klenoty: „ja myslím len na ľudí, na chudobných, ktorým treba pomôcť, na dôchodcov, ktorým musíme dať 13. dochôdok, na nezamestnaných“ a podobné populistické táraniny. Veď jednoduchšia časť slovenského národa mu to nielenže spapká aj s navijákom, ale ho aj bude zasa voliť. Poznám pár takýchto obdivovateliek alfasamca Borisa s úrovňou myslenia končiaceho pri predstavách „v posteli s Borisom“.

Ja by som túto snahu nášho politika aj ocenil ako záslužný čin pri zvyšovaní zatiaľ nie veľmi vysokého intelektuálneho a morálneho priemeru obyvateľstva. Veď narodenie každého nadaného dieťatka, naviac takého, ktoré má zabezpečený harmonický vývoj v slušnej a plnohodnotnej rodine, je pre spoločnosť len to najlepšie čo sa môže stať. Len by mi to pripomínalo nemeckú snahu počas Hitlerovej éry o rozmnožovaní čistej Árijskej rasy.

Je tu ale ešte jeden nedostatok. Pri šľachtení zvierat používa inseminátor spermie najlepšieho samca. Nemyslím si, že klamár, falšovateľ, populista a emeritný Magister je nositeľom toho správneho genofondu.