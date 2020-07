Načo nám je vôbec skutočné vzdelanie?

nejak sa nám akože vzdelaní ministri množia. Zatiaľ vieme o troch, dúfajme,že ich viac nebude. Prečo tak niektorí občania túžia po tituloch, o ktorých niekedy ani nevieme čo znamenajú. Obzvlášť tie zo zahraničných ......

Poznám stavebného inžiniera, ktorý okrem (asi) riadne nadobudnutého titulu Ing. používa za menom aj titul "phd". Keď som sa ho s miernou dávkou irónie opýtal čo to "phd" znamená, tak mi vysvetlil, že to je "doktorát" za nejaké jednomesačné školenie v USA. Nie je doktor ako doktor, chirurgovi s mesačnou Univerzitou by som sa operovať asi nedal. Ale čo si sľubuje technik od titulovania "pán doktor" nemám ani tušenia.

Táto slovenská titulománia nie je nič nové pod slovenským slnkom. Bývalý papaláši z KSS na rôznych politických školeniach získavali tituly, ktoré im nahrádzali požadované vysokoškolské vzdelanie pre zastávanie nejakej riadiacej funkcie. Bolo to len formálne splnenie povinnosti, lebo tou skutočnou kvalifikáciou bolo členstvo v komunistickej strane. Menovaný mohol byť pritom hlupák ako tĺk. Keďže som už starší ročník, stretol som sa s takýmito vzdelancami nespočetne krát. Na moju smolu mi často robili šéfa, ktorý síce často nerozumel technickým veciam o ktorých som hovoril, ale bez jeho súhlasu to nešlo. Najväčší šok ako mladý inžinier s červeným diplomom som utrpel keď ma riaditeľ závodu upozornil, že bez doporučenia môjho šéfa sa v živote vyššie nedostanem. Dotyčný šéf bol bývalý strojník rýpadla zo stavby Oravskej priehrady. Nuž čo, nejak sme to prežili.

Vráťme sa však ku dnešku. Načo je dobrý titul predsedovi parlamentu, ktorý získal plagiátorstvom. Veď plodiť deti ako na bežiacom páse môže aj bez akademického titulu. V rómskej osade je podobných prípadov dostatok a stačí si len dobre zašukať, povedané rečou tohto vzdelanca. Veď cieľom štúdia je získať vedomosti a schopnosť ako ich používať. Na vysokej škole ma naučili okrem odborných poznatkov aj analyticky myslieť. Roky strávené na univerzite v spoločnosti prevažne inteligentných ľudí sformovali pôvodne len nadaného osemnásťročného mládenca do podoby užitočného technika použiteľného na veľkých stavbách doma aj v zahraničí. Aj o tom je vzdelanie a nie len honosný titul "pán inžinier". V tomto rozumiem Američanom, že v bežnom styku tituly vôbec nepoužívajú. Ukáž čo dokážeš, to jediné ich zaujíma.

To, že dnes je univerzita v každom väčšom meste nám prosperitu Slovenska nezabezpečí. Iba ak nám tieto školy nakotia podobných odborníkov, akých tu máme, ako húb po daždi. Radšej ich nebudem menovať, nech sa nevystavujem žalobám. Keď som ako majiteľ firmy prijímal mladého absolventa s titulom Ing. a on mi na otázku čo dokáže robiť ako manažér (to bola jeho odbornosť) odpovedal, že všetko, tak moja odpoveď bola, že všetko dokáže len blbec. Mám obavy, že to máloktorý pochopil. My sme boli asi sprostejšia generácia. Museli sme študovať na SVŠT až 5,5 roka a skončil z nás len jeden zo štyroch. To bol prirodzený výber kvality.

Alebo, žeby tí sprostejší vychádzajú z univerzít dnes?