Ako som vo firme "zrušil" odbory

Odborárskych funkcionárov som vždy považoval za politické prostitútky, ktoré smerom k robotníkom hovorili ako obhajujú ich práva a voči manažmentu servilne naťahovali ruku so žiadosťou o odmenu za to, že pracujúcich spacifikujú.

Tak to bolo vždy, už za socializmu, a tak je tomu aj dnes v časoch mafiánskeho kapitalizmu. Predsedom odborov v socialistických odboroch boli akože buriči proti vrchnosti, ktorých komunisti skorumpovali „držhubným“ na spoluprácu s komunistickou stranou. Takýto zo začiatku aj "hovorca" za práva pracujúcich sa rýchlo stal bojovníkom za práva vlastného vyššieho životného štandardu.

Dohoda tzv. odborárov so stranou SMER bola presne to isté len premaľovaná zdaním akejsi demokracie. Fickovi and company zaručovala isté hlasy vo voľbách od občanov s menšou ekonomickou rozlišovacou schopnosťou. Fungovalo to celkom spoľahlivo, odborársky boss sa tváril, že bojuje za práva pracujúcich a Ficko sa tváril, že buduje sociálne spravodlivú spoločnosť. Tlčhubovia Blanár, Blaha, Richter a ďalší masírovali nezorientovaných pracujúcich frázami o sociálne mysliacej strane a almužnami v podobe smiešneho navyšovania minimálnej mzdy namiesto zníženia rôznych príplatkov a odvodov. Lenže nie každý manuálne pracujúci a štátny zamestnanec so smiešnym platom je padnutý na hlavu, veď kontrolky v mozgu im už dlho signalizovali, že s tou sociálnou spravodlivosťou tu nebude čosi v poriadku. Keď vládnúca partička si žije v blahobyte a ostatní často lížu podlahu, aby vôbec ako tak prežili. Preto im tisícky odborárov ukázali dlhý nos, vystúpili z odborov alebo si založili naozajstné vlastné odborové organizácie, ako napríklad vo VW.

Vždy som tvrdil, že najlepším a skutočným odborárom je schopný, úspešný a nesebecký podnikateľ (áno sú aj takí a nie je ich málo). Zamestnanci takýchto firiem nemusia bojovať za minimálnu mzdu, pretože už ani nevedia čo to vlastne je. Ak firma prosperuje, rastie a rastú nadpriemerne aj platy zamestnancov, tak načo by prispievali nejakému Machyňovi na jeho zatajovaný luxusný plat. Keď máte vo firme priemerný plat u robotníckych profesií 1 200€, nepotrebujete odborovú organizáciu. Pred rokmi sme kúpili (neprivatizovali) od štátu podnik Lesostav, a.s. Žilina a to aj s niektorými odborovými funkcionármi (prosím nezamieňať s Dankovým Lesostavom Revúca - to je úplne iná story). Bolo akýmsi zvykom stiahnuť každému zamestnancovi členské pre odborovú organizáciu rovno z výplaty. Po roku, dvoch som tento socialistický zvyk zrušil a doporučil zamestnancom aby si členské platili z vlastného vrecka. A bolo po vtákoch a aj po odborovej organizácii. Nezaplatil im nikto, odbory zanikli a zamestnancom stačilo že sa im platy za päť rokov zdvihli na dvojnásobok bez vykrikovania a platenia odborárskym príživníkom.

Preto sa mi páči najnovšie opatrenie ministra práce a sociálnych vecí aj keď stranu Sme rodina vôbec nemusím.