Sulík má pravdu, Matovič žaluje a narieka ako decko na pieskovisku.

Mam - ááá on mi zobral kýblik. Po parlamentných voľbách som sa tešil, že teraz už nebudem musieť bojovať s korupciou bezprávím a zlodejstvom.

Dúfal som, že populisti a oportunisti nie sú rovnaké zlo ako „sociálna demokracia“ v podaní SMER-u a SNS. Aj keď pri Matovičovom víťazstve mi predsa len zablikala žltá kontrolka – pozor moc sa neteš. Neprešiel ani rok a kontrolka už nebliká, ale svieti červená, ako v aute - zastav ďalej nesmieš, lebo zničíš motor. Mám obavy, že smerujeme k predčasným voľbám, pretože politici s falošnými vzdelaním vyplakávajúci pred voľbami aj po nich nevedia riadiť štát. Chýba im nielen vzdelanie a skutočná prax (nie balkánske podnikanie) ale aj dôstojné správanie hodné charizmatického vodcu. Pri Matovičovi mi napadla rada môjho starého otca (učiteľa ešte z dôb Rakúsko - Uhorska): "Pán sa nerozčuľuje, nekričí a ani sa neponáhľa“. No Matovič nemôže byť pán lebo on z toho nič nemá. Vôbec sa nečudujem, že zbojníci SMER-u pod novou zástavou premaľovanej strany HLAS –SD už v prieskumoch vedú. Nie svojou zásluhou, ale neschopnosťou a správaním sa Matoviča. To vôbec nie je spôsobené koronou, ale divadlom, ktorého hlavnými protagonistami je časť OĽANO a k tomu ešte inkvizítori Záborská a Kuffa. No naozaj nie je nič dôležitejšie ako teraz riešiť interupcie, však pani Záborská. Pán Matovič žiaľ s vašou výbavou nezodpovedného populistu nie ste osoba vhodná na funkciu premiéra.

To, že Sulíkova SAS rastie ma neprekvapuje. Bolo by dobré aby dorástla na tých povestných 20%. Postav človeka k robote a uvidíš či za niečo stojí, známa to pravda skutočných manažérov. Pri Sulíkovi mi to nejak súhlasí. Sem tam by si mohol zahryznúť do jazyka, ale mám pre to pochopenie, ja mám tiež s tým problém. My ľudia z praxe s výsledkami, pritom otlčený socialistickou ideológiou, máme vždy problém počúvať mlátenie prázdnej slamy, alebo ako hovorí Sulík počúvať tliachaniny.

U Matoviča nie som si celkom istý, či mu na ľuďoch až tak záleží, alebo je pre neho dôležitejšie to, čo si myslí národ o ňom. Populista je nezodpovedný človek, lebo jeho najväčším hriechom je, že dáva človeku falošnú nádej. U Matoviča a Kollára ma to ani neprekvapuje. Sú to ľudia s falošnými titulmi, s inou stupnicou hodnôt, nerešpektujú základné ekonomické pravidlá a preto sú na kompetentné riadenie štátu nepoužiteľní. Jeden vyplakáva, žaluje na Sulíka a druhý si pripravuje pôdu pre bezbrehé rozkrádanie štátnych peňazí. Pripravená dvojica strany (prepytujem) Sme rodina Slávik a Hollý je na to ako ušitá. Treba zmeniť zákon o verejnom obstarávaní a prekonajú aj Počiatka s Kaliňákom.

Začal som najnovšími preferenciami a s nimi aj skončím. Vážená vláda a predovšetkým pán Matovič, zobuďte sa, lebo čo nevidieť sa preferencie môžu zmeniť na mandáty a potom túžba po slušnom Slovensku vyšumí aj s Koronou hore komínom.