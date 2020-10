Matovič je neschopný premiér

Treba ho vymeniť, čím skôr tým lepšie. Každý deň jeho zotrvávania vo funkcii je márnenie času a verejných prostriedkov.

Už to vidím, ako ma niektorí znalci pasujú za Smeráckého priaznivca, ktorý podkopáva dnešnú vládu. Vážení, je to presne naopak. Túto vládu a nádeje do nej vkladané vo voľbách ohrozuje najviac jej predseda. Svojou nekompetentnosťou, zmätočnými príkazmi, ktoré neskôr mení alebo ruší, ale najviac svojím narcizmom a populizmom. Už som to viac krát spomenul, že najväčším hriechom je dávať falošnú nádej. Nie takú keď nám dievča alebo partner dá kopačky a povie „zostaňme priateľmi“. Nádej dôležitejšiu, takú ktorú dáva politik, že mafiánskym štátom zatrasie v základoch a nastolí vládu zákona a poriadku.

Matovič je samoľúby herec a manipulátor, ktorý sa chce za každú cenu páčiť a je mu jedno, že pritom nedodržiava základné pravidlá etiky a slušnosti. Je slušné ospravedlňovať sa prezidentke republiky najprv na sociálnych sieťach a až následne za ňou prišiel osobne. Je slušné, v snahe sa zapáčiť v Bruseli, vyklábosí svoj nápad o plošnom testovaní skôr ako to povie doma tomu komu to má povedať ako prvému doma? Je slušné a hlavne hodné štátnika mstiť sa strane SAS zato, že má iný názor na jeho niekedy uletené nápady? Je slušné prať si špinavé prádlo z vlády na verejnosti a tárať o strate dôvery svojho podpredsedu? Pán Matovič čo sa na vláde povie, to tam aj musí zostať. Pozná náš premiér vôbec pojem čo je to diskrétnosť? Maďari majú príslovie, že „pánom sa treba narodiť“. Nemyslím tým majetnosť a spoločenské postavenie pána, ale dôstojnosť, charizmu, vzdelanie a slušnosť. Ja by som pridal, že „pán sa nerozčuľuje, nekričí a neponáhľa“. Nie som autor týchto myšlienok, ale vystihujú podstatu vlastností, ktoré potrebuje mať skutočný vodca. Žiaľ náš premiér z toho nič nemá. On sa proste ako pán nenarodil a urobil len veľmi málo aby sa ním stal. Urobil chybu, že najprv nedokončil vysokú školu a až po rokoch to ukončil plagiátom. Nepripravený, išiel rýchlo podnikať. Išlo mu to slušne, ale koľkí v tej dobe a akými spôsobmi podnikali tiež. Nie netvrdím, že sa im podobal, ale zabudol na to, že do vysokej funkcie by sa mal človek pripravovať roky. Ak nie, potom len taká "maličkosť" ako je neznalosť angličtiny vás robí nielenže nepoužiteľným v medzinárodných inštitúciách, ale hrozí, že sa znemožníte. Čo sa žiaľ už stalo. Premiér nemôže byť malicherný, detinský a pomstychtivý, bez noblesy a dôstojnosti.

Nie som za predčasné voľby. V tomto čase by to bolo viac ako nerozumné. OĽANO s Matovičom na čele vyhralo voľby síce populizmom, ale má právo na funkciu predsedu vlády. Len by malo vo svojom prostredí nájsť niekoho, kto nielen sľubuje, ale hlavne vie riadiť štát. Majú takého? Bol by som rád keby ho našli.