NAKA dvíha latku váhy zaistených

Tak sa nám to zatýkanie papalášov pekne rozbieha. NAKA začala zametať v III. lige (Sklenka, Kočner, Jankovská), pokračovala v II. lige (Bodor, Kičura, Kvietik) a došlo už aj na I. ligu (Kollár, Kováčik). Teším sa na Extraligu (Fic

Zoznam extraligových hráčov je potencionálne hodne dlhý a kto všetko nielen že nemôže pokojne spávať, ale mučia ho aj nočné mory, sa dá len odhadnúť. Všetci vieme, kto mal podpísané lukratívne „zmluvy s právom okrádať štát“. Výšky kontraktov sú v takýchto exkluzívnych prípadoch predmetom utajenia, pretože vždy išlo o vyšší záujem štátu. Pardon, záujem zmluvných strán, čiže mafie a je jedno či politickej alebo ekonomickej.

Trochu mám obavy či kapacita väzenských ciel, ktoré má k dispozícii NAKA bude stačiť tak stúpajúcemu dopytu po spravodlivosti. Mali by sme začať uvažovať nielen o zriadení poľnej nemocnice pre potreby chorých na COVID – 19, ale aj o prípadnom prebudovaní niektorej zo slovenských jaskýň pre potreby kolúznej väzby. Malo by to aj pozitívny účinok pre zadržaných. Ako študent som robil sprievodcu v Demänovskej jaskyni Slobody a vtedy boli pokusy využiť ju aj na liečebné pobyty pacientov s astmatickou chorobou. Jaskynný systém v nej je dlhý desiatky kilometrov, takže miesta je tam habadej. Len diagnóza pre liečbu by bola trochu iná: „chronická kleptománia bez príznakov výčitiek svedomia“.

Pri pohľade na súdruha Fica by som urobil výnimku a rozšíril možnosti liečby aj na návykové látky.