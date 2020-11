Fica treba zavrieť do klietky

spolu s Kaliňákom a nie dávať im priestor v médiách. Jeho tlačovky len zamorujú ovzdušie nenávisťou a útokmi na všetko čo táto vláda robí. Pritom ide len o jeho strach pred spravodlivosťou.

Fico je nebezpečný vírus, ktorý roky zamoroval slovenskú spoločnosť. Do svojej tzv. sociálno - demokratickej partičky si vyberal podobné typy ako je on sám. Chorobná túžba po moci, rozkradnúť všetko čo nie je privarené a priviazané (niekedy aj to), povoľné ženy a užívanie si luxusu za peniaze daňových poplatníkov. Nemal žiadne zábrany pri dosahovaní týchto cieľov a spolu s ním ich nemala ani väčšina jeho pricucaných oligarchov. To stádo slepých a poslušných členov strany bolo k dispozícii len na odovzdávanie hlasov. Niekedy z hlúposti, inokedy za ohryzenú kosť, trafiku, funkciu na okrese alebo len zo slepej poslušnosti, veď v chove oviec sme dosahovali na Slovensku slušné výsledky.

Fico vykrikuje z poza plastového krytu o odvolávaní Sulíka, vlády a chce predčasné voľby skôr ako ho v jedno včasné ráno NAKA zavrie do klietky, ktorá sa volá vyšetrovacia väzba. On vlastne ani nemôže nič iné robiť, pretože ide jemu a jeho kamarátom o krk. Tá suita na tlačovke za jeho chrbtom sú zvyšky jeho verných pochlebovačov. Tiež im ide o veľa a tak tam stoja ako hlúpy Jano za dedinou a pritakávajú, alebo tiež vykrikujú nezmysly.

Netreba im to dovoliť, lebo vírus Fico je veľmi nákazlivý a ľudí s nízkou imunitou je na Slovensku stále nezanedbateľné množstvo. Ešte sa vždy nájde 30 - 35% voličov, ktorí Ficovi alebo Pelemu ochotne uveria. Vakcínu na chorobu, ktorá sa volá ľudská hlúposť ešte nikto nevynašiel. Treba nám ochrániť týchto spoluobčanov pred nákazou klamstiev, jedu a ohlupovania, ktoré skrachovaný politik Fico prská na každého kto ide okolo.