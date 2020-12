Sme rukojemníci nálad Matoviča

Náš premiér sa asi zbláznil, lebo to čo predvádza posledné týždne je nič len chaotické konanie, hľadanie vinníkov, spory nielen v koalícii ale najnovšie aj s pani prezidentkou.

Klesajúce preferencie strany OĽANO ako aj samotného predsedu vlády sú asi tou hlavnou príčinou prečo sme na tlačovkách Matoviča svedkovia rétoriky ako na dedinskej zábave a nie riadení štátu. keď chýba uvážlivosť a chladná hlava. Predsedovi vlády treba dôrazne pripomenúť, že má zodpovednosť za všetkých občanov Slovenska, za riadenie štátu, za udržanie chodu hospodárstva a za naše zdravie. Netreba vykrikovať o Mongolsku, pomstiť sa strane SAS a vyhrážať sa občanom za neposlušnosť pri neplnení jeho každú chvíľu sa meniacich nariadení a rozhodnutí.

Matovič má úroveň vydavateľa inzertných novín s pochybne dokončeným vzdelaním a skúsenosť zručného politického krikľúňa. To mu nemožno uprieť, ale stačí to na zmysluplné, odborné a kultivované riadenie štátu? Nielenže nestačí, ale jeho spôsoby doslova ohrozujú akú- takú stabilitu Slovenskej republiky. Štát nemôže riadiť pomstychtivý človek, ktorý si neuvedomuje, že tu nejde o jeho stoličku predsedu vlády a preferencie jeho strany. Veľmi som si prial aby už konečne skončila vláda zlodejov, kriminálnikov a zbohatlíkov pod vedením psychicky narušeného Fica a dementného Danka. Ale vôbec som netúžil po tom aby ich nahradil človek, ktorý je už na smiech nielen pomaly polovici občanov Slovenska ale aj predstaviteľom štátov EU.

Áno sme rukojemníci toho, ako sa predseda vlády vyspí, či si nevysvetlí oprávnené návrhy koaličných partnerov ako útok na jeho osobu a ktorý je vzťahovačný. Pán Matovič by nemal len prenechať boj s pandémiou niekomu inému, tak ako ho na to oprávnene vyzvala pani prezidentka. Bolo by dobré aby prenechal aj riadenie štátu niekomu, kto má na to lepšie predpoklady a hlavne rozvážnu a chladnú hlavu. My nechceme Fica, Pellegriniho a Kotlebu, ale chceme kompetentného odborníka. Vôbec na to nie sú potrebné predčasné voľby, ale stačí len rekonštrukcia vlády možno aj s väčšinou terajších ministrov. Zatiaľ si žiaľ pripadám ako cestujúci v autobuse, ktorý sa rúti po zablatenej ceste a vodič je pod vplyvom alkoholu. Ten autobus treba zastaviť a vodiča vymeniť.