Matovičove tisícky mŕtvych ?

Sulík podľa Matoviča spôsobuje tisícky mŕtvych lebo nezabezpečil testy, tak ako mu prikázal (z pomsty) Matovič. Počet mŕtvych žiaľ narastá, ale žeby bol menší, keby sme nepresné testy mali, je zasa ďalší Matovičov blud.

Včera podvečer som sa vracal z práce z Liptovského Mikuláša do Žiliny a prvé čo sa mi nezdalo bola kolóna osobných áut z Ružomberka smerom na Žilinu. Pripadalo mi to ako obvykle v nedeľu poobede, keď sa vracajú Bratislavčania a Česi z weekendu z Tatier. Nesledoval som cez deň správy a preto som nevedel, čo vláda zasa pod vedením Matoviča za asistencie Kollára chystá. Nuž od dnes sa zavreli lyžiarske strediská, ktoré nemali byť nikdy otvorené. Nárast množstva nakazených nespôsobujú len lyžiari, ale pohľad na preplnené Štrbské pleso počas „tvrdého“ zákazu vychádzania hovoril, že hlava na hlave v radoch na vleky a na bežeckých tratiach asi šíreniu nákazy nezabránila. Nech mi nikto nehovorí, že všetci mali negatívne testy. Kto by to preboha skontroloval, nehovoriac o tom, že davy lyžiarov by ho ušlapali. Neviem ako to vyzeralo na Kollárových Donovaloch a Rattajovom Chopku, ale asi nejak podobne.

Takže včera sa valili autá z „pobytu na čerstvom vzduchu“ ako to zdôvodňoval Kollárov minister dopravy Doležal. Že ten pobyt spôsobí asi aj nie tisícky, ale určite stovky ďalších mŕtvych, nie je vina Sulíkových nezabezpečených testov, ale tvrdý nenažratý biznis Kollára a spol. Veď bol Silvester a Nový rok, predsa si nemohli nechať utiecť najvyššie tržby v roku kvôli nejakému Covidu. Potom sa postaví uplakaný Matovič pred kamery televízie a vyzýva na zodpovednosť v rodinách. Štyria príbuzný v byte je pre komisiu problém, tisícky na svahoch a následne na cestách pre Matovičovho chránenca Kollára problém nie je, veď ide len o prachy, čo tam po stovkách mŕtvych.

Už dlhšie sa zaoberám otázkou: „ Čo ten Kollár na Matoviča také infekčné vie, keď ho stále drží za gule a robí si čo chce?“ a to nielen pri pandémii. Zákon o verejnom obstarávaní, morálne excesy Kollára, voľba GP, atď.