Matovičova atómová bomba zlyhala

Vyzerá to tak, že atómová bomba plošného testovania v septembri, ktorú náš, prepytujem premiér, veľkohubo oznámil na zasadaní v Bruseli nevybuchla tak, ako si to Matovič predstavoval.

Nie je to nič nové, veď teatrálne vyhlásenia nových a nových zázračných riešení sa míňajú účinku a výsledok je, že sme najhorším štátom na svete v počte mŕtvych na počet obyvateľov. Tomu čo sa deje na Slovensku už nerozumejú ani vedci. Krajčí už vôbec nie a hygienik len hľadí na to more a čaká ďalšiu vlnu. To čo sa na Slovensku v boji s COVIDOM z úrovne vlády predvádza je prehľad nekompetentnosti a chaosu. To, že dnes vystúpil poslanec Miroslav Kollár z koalície je len vrchol ľadovca nespokojnosti viacerých koaličných poslancov. Matovič už nielen že vyrába chaos, napáda SAS a nechce pochopiť nefunkčnosť jeho atómovej bomby – celoplošného testovania. On svojím narcizmom, pomstychtivosťou, manažérskou slepotou a nekompetentnosťou už ohrozuje celú spoločnosť.

Igor Matovič sa nikdy nemal stať premiérom tejto krajiny. Nemá na to žiadne predpoklady ani odborné, ani manažérske a žiaľ ani ľudské. Jeho zotrvávanie vo funkcii je neakceptovateľné. Poslanci strany OĽANO by mali nájsť v sebe odvahu, ale hlavne prehodnotiť to, že ho podporujú vo funkcii. Mali by si uvedomiť, že už dávno nastala tá chvíľa keď je treba povedať, že "kráľ je nahý". Máme na čele vlády človeka opitého mocou, neschopného čokoľvek zmeniť. Len sa rútime po dráhe chaosu do ešte horšieho nešťastia. Koalícia musí vládnuť ďalej, na to stačí len výmena predsedu vlády a výmena pár ministrov (Krajčí, Mičovský). Netreba žiadne predčasné voľby. Je to v rukách poslancov hlavne OĽANO v parlamente.