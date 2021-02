Jankovská je žumpou slovenského súdnictva

Včera som dočítal knihu "Vlastnou hlavou 2". Politiku na moju škodu sledujem podrobne, takže fakty, ktoré sú v nej uvádzané neboli pre mňa až také nové. Čo ma však úplne šokovalo je "vulgárna úroveň" komunikácie hlavných aktérov.

Jankovská je žena, bývalá štátna tajomníčka, ktorej Fico ďakoval za dobre odvedenú prácu a kandidovala (s podporou Fica) na ústavnú sudkyňu. Čakal by som, že aspoň nejaké kultivované vystupovanie je pri našej politickej garnitúre normou aj v súkromnej diskusii. Omyl, za slovník aký používa táto "prepytujem dáma" by sa nehanbil ani opitý dementný štamgast v dedinskej krčme. Keď si uvedomím, že Slovensko viedli desiatky rokov politici s takouto výbavou, tak ma chytá des. Toto má byť najschopnejšia elita spoločnosti, ktorá určuje normy spoločenského správania, ovláda agendu riadenia štátu a robí všetko preto aby sa Slovensko posunulo medzi krajiny západoeurópskej kultúry? To, že rozkrádali štát, dopustili vraždy a totálny úpadok morálky som vedel, ale že sa správajú ako najhoršia spodina spoločnosti je pre mňa šok a smutné vytriezvenie a strata viery v schopnosť nášho národa spravovať Slovensko civilizovaným spôsobom. Na to akú úroveň má táto táto už skoro ústavná sudkyňa uvádzam len jeden jej rozhovor s mafiánom Kočnerom:

"Tak toto je úplne v piči. Problém je, že prokurátor nechce dať súhlas so zadržaním!!!! Ja to jebem. Volala som krajskej, tak som zvedavá čo urobí. Kurva!!!! Policajti sú v robote. Všetko majú pripravené na zajtra skoro ráno!!!! A kurva prokurátorská nechce dať súhlas. Mňa naozaj jebne. Na čo jej Kočner odpovedal: "Pojebaná skurvená celá prokuratúra. Pojebaný tupý Fico. On to celé dojebal. Svojim KOKOTIZMOM".

Takýto slovník používala (a bežne používa) v pracovnom styku "uhladená dáma v činčilovom kožuchu". Toto má byť smotánka spoločnosti. Termín, ktorý používa nemenovaná súkromná televízia vo svojej relácii, kde by sa mi viac hodilo pomenovanie "pokazené kyslé mlieko". Ono totiž poriadne zapácha, tak ako niektorí účastníci relácie.

Jankovská, žiada o prepustenie s kolúznej väzby na základe toho, že údajne už začala spolupracovať s políciou. Neverím jej ani slovo. Túto osobu by už nikdy nemali pustiť na slobodu pre jej devastačný vplyv na morálku mladej generácie. Pre ňu je právo klamať úplne prirodzené vtedy keď sa jedná o ochranu vlastnej osoby. A to hovorí bývalá štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti. Ako potom vyzerala spravodlivosť na Slovensku?

Aký rebríček hodnôt uznáva bývalý predseda vlády Fico, keď tejto osobe ďakoval za dobre odvedenú prácu?