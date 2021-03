Sulík dnes oznámi svoju demisiu?

nemám takú informáciu a neviem či sa to naozaj stane, ale na jeho mieste by som tak urobil. Vychádzam z predpokladu, že psychopat Matovič nič nechápe a bude sa spolu s partiou verných z OĽANO držať funkcie ako kliešť.

Poopravím zásadu Dzurindovho správania v politike, ktorú spomenul nedávno exminister Mikloš a síce, že poradie záujmu dobrého politika musí byť " krajina - strana - ja na koniec". Mikloš hovorí, že Matovič to má v obrátenom poradí. Ja si skôr myslím, že je to ešte horšie a nedorastený premiér to má zafixované nasledovne: " ja - potom moja popularita - potom kopa hnoja - a potom žeby národ?"

Sulík si už dávno vyhodnotil, že Matovič povedie štát do totálneho chaosu, nezmyselných osobných sporov a vulgárností. Prečo by mal byť toho súčasťou. Veľkoryso navrhne za seba na ministra hospodárstva Oravca, čím nepovalí vládu a získa priestor na posilnenie strany SAS do predčasných volieb. Tie totižto skôr alebo neskôr prídu. Nie vinou Sulíka, lebo o to sa dokonale postará nekompetentné, vulgárne - chaotické správanie Matoviča. Kollár ho nejaký čas bude držať pri moci, lebo ide o prachy a predsa o tie mu ide. Preto tie populistické požiadavky a vyhrážky o opustení koalície ak sa mu nesplnia. Ono to ale takto dlho fungovať nemôže aby o budúcnosti štátu rozhodovalo kačacie predsedníctvo strany Sme rodina. Sulíka budú postupne nasledovať ďalší koaliční poslanci a celé sa to rozsype ako piesok na slnku.

Nuž nechajme sa prekvapiť!