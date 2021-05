Vážia si Slováci a potrebuje vôbec Slovensko nadpriemerne inteligentných ľudí?

Prirodzená a správna odpoveď by mala byť áno, určite, ale skutočnosť tomu vôbec nenasvedčuje. Aspoň správanie sa väčšiny spoločnosti to nie vždy potvrdzuje.

Už desať rokov organizuje slovenská zložka nadnárodnej organizácie MENSA (založená v anglickom Oxforde pred cca 75 rokmi) súťaž pre vyhľadávanie nadpriemerne inteligentných detí nazvanú IQ – olympiáda. Pár obetavých nadšencov sa snaží suplovať nedostatok aktivít v tomto smere tých, ktorí to majú v popise práce a to je Ministerstvo školstva. Pre tých, čo nevedia čo vlastne MENSA je, na vysvetlenie uvádzam, že je to organizácia, ktorá združuje spoluobčanov s IQ nad hodnotu 130. Treba snáď uviesť, že priemer slovenského národa je niekde okolo 115, čo je už slušné číslo. Zďaleka nie všetci spoluobčania, ktorí toto kritérium spĺňajú sú členmi MENSY. Podmienkou je absolvovanie testu, dosiahnutie požadovaného výsledku a následne aj prihlásenie sa za člena. Nie sú to vôbec len vzdelaní ľudia vo vyššom spoločenskom postavení, vedci lekári, výskumníci a.p. ale často aj ľudia so základným vzdelaní, remeselníci, jednoducho šikovní a na prvý pohľad úspešný v tom čo robia. Poznáte ich podľa toho, že majú analytické a rýchle myslenie. Proste „hlavičky“, ktoré často o tom, že majú vysoké IQ ani nevedia.

Tento rok to bude po desiaty krát čo 6. mája prebehnú prvé regionálne kolá s cieľom vyhľadať deti, ktoré majú potenciál dosiahnuť v života výnimočné výsledky. Do celoslovenského finále sa cez krajské kolá prepracuje 50 – 60 najlepších a záštitu nad ním prevzala pani prezidentka Čaputová.

Potrebuje vyhľadať tých budúcich leadrov spoločnosti, ktorí v budúcnosti budú základom pre kompetentné, odborné, morálne a inovatívne spravovanie štátu na všetkých jeho úrovniach, na rozvoj v oblasti vedy, kultúry a všade tam kde nestačí len plácať hubou, byť servilný a populistický, ale treba aj niečo naozaj vedieť. Je treba však aj výrazne zmeniť vnímanie väčšiny národa a ich spôsob ako sa k nadpriemerne nadaným ľuďom správajú, rešpektujú a ako ich hodnotia resp. nálepkujú rôznymi dehonestujúcimi prívlastkami. Nie sú to nepraktickí vedátori zahľadení do seba, introverti, elitári a podobne ako ich často za takých označovali komunistickí pohlavári socializmu. Tí sa ich báli, pretože prinášali otázky, kritiku a návrhy, ktoré komunistom prekážali. Často už aj preto, že im oni sami nedokázali porozumieť. Aj preto bola organizácia MENSA v tej dobe zakázaná. Bola pre nich nebezpečná a nastavovala im zrkadlo ich podpriemernosti, neschopnosti a úbohosti. Aj komunisti ich potrebovali a aby im neutiekli do zahraničia tak im často zakázali cestovať na dovolenku tam odkiaľ by sa nemuseli vrátiť.

Držím palce dlhoročným organizátorom IQ olympiády okolo Danky Metesovej aby sa im aj tento rok podarilo objaviť budúcich vodcov národa. S tými dnešnými plagiátormi ich radšej ani nebudem zrovnávať.