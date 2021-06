Ako chutí moc pani Remišová?

História sa naozaj opakuje. Kniha ktorú napísal Ladislav Mňačko by mohla mať novú hlavnú postavu – Veroniku Remišovú.

Táto „pyšná princezná“ (na princeznú moc nevyzerá, skôr by sa hodilo "pachtiaca po moci"), ako ju pokrstil Matovič, je učebnicovým príkladom ako sa z človeka so sladkými rečami stane uzurpátor moci a demagóg, ktorý sa zubami nechtami drží stoličky znamenajúcej moc a slávu. V prípade Remišovej ide ešte aj o samoľúbosť a exhibicionizmus. Remišová, nedopatrením politička, s kvalifikáciou bábkoherečky predvádza divadlo, na ktoré má ako jediné, nespochybniteľnú kvalifikáciu. Stačí to na zastávanie zodpovednej funkcie pri riadení štátu? Na Slovensku viditeľne áno, veď mnohopočetnej časti nášho národa stačí len divadelné predstavenie politických hercov aby zverili rozhodovanie o tak závažných veciach ako je ekonomika, hospodárstvo, školstvo, obrana, atď. do rúk falošných obhajcov boja za lepšiu budúcnosť. Fico dlho hral postavu sociálne mysliaceho, Mečiar zakladateľa štátu, Slota a Danko národovcov, Kotleba priateľa Ruska a nepriateľa Bruselu, Kollár sa hrá na ochrancu rodiny (alebo voľného sexu?), Matovič sa hrá na bojovníka proti korupcii a Krajňák najnovšie za ihriská pre deti. Môžeme zazlievať Remišovej, že hrá bábkohru na udržanie sa pri moci? Ani nie, veď predstierať udržanie štvorkoalície a za chrbtom intrigovať za trojkoalíciu je hra s bábkami vlastniacimi poslanecké žetóny. Hovoriť jeden deň za zvolanie snemu a o týždeň namietať jeho konanie, volať po upokojovaní situácie v strane a pritom robiť všetko pre jej rozbitie, hádzať soľ do očí politickým partnerom (napríklad Sulíkovi o odchode z vlády) a zároveň o udržaní vlády, lebo Fico a Pellegrini, to je hra Remišovej, žiaľ nie s bábkami ale s občanmi Slovenska. jeden deň biele a druhý deň čierne. Ja hovorím tak, ale aj onak.

Viliam Shakespeare kedysi povedal, že „svet je jedno veľké divadlo a my všetci sme len herci“, pri Remišovej by som parafrázoval „bábkoherci“. Len ako bude vyzerať náš štát, keď o dôležitých veciach budú rozhodovať ľudia s jedinou kvalifikáciou, ktorá sa volá exhibicionizmus a chorobná túžba po moci a urobia pre to všetko?