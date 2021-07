Kollár chce referendom uzákoniť mnohoženstvo

Z dôverných informácií z vnútra strany „Sme rodina“ so dozvedáme, že Kollár navrhne zmenu ústavy s cieľom uzákoniť moslimskú formu manželstva – polygamiu.

Áno tento nevzdelaný, nemorálny a bezcharakterný populista urobí všetko čo by mu mohlo zvýšiť percentá v budúcich voľbách. Zmena referenda nie je jediná možnosť ako splniť nevedomej časti národa jeho túžbu po demokracii. Kollár kde chodí, tam spieva o „ všetkom pre ľudí“ a pasuje sa do jediného politika, ktorý to nielen sľúbi ale aj urobí. Vymeniť terajšiu vládu si pri nie veľmi dobre zvládnutej pandémii želá celkom významná časť voličov, tak prečo by to Kollár nevyužil. Slaboduchých voličov na Slovensku je významná skupina a ich hlasy môžu rozhodnúť o tom, že Kollárova strana môže v predčasných voľbách zopakovať Matovičov úspech. Kollár by tak mohol byť naozaj veľmi drahou nevestou pre Pellegriniho a Fica. Šepká sa, že inseminátor Kollár dokonca tajne pokukáva po funkcii predsedu vlády. Že meniť ústavou štvorročné volebné obdobie je kravina, to predsa nevadí, veď po voľbách to so Smerom 1 a 2 vrátime zasa všetko späť. Hádam si niekto nemyslí, že by sme sa nechali aj my odvolať referendom, utešuje Kollár svoje roztúžené kačacie poslankyne.

Kollár veľmi dobre vie, že manželská nevera je na Slovensku celkom rozšírený šport. Len je to dosť nepraktické z pohľadu morálky, dedičského konania, nespokojnosti paroháčov a rôznych sociálnych zákonov. Taká Záborská, Kuffa a Vašečka by pri polygamii mali dilemu, aj keď v biblii ju Boh vyložene nezakazuje. Síce by nevyšlo toľko spermíí od Alfasamcov nazmar (mimo pošvu - citujem) a bolo asi aj viac detí, ale ako to zosúladiť s deviatym božím prikázaním „nepožiadaš manželku blížneho svojho“. Mať viac manželiek by bolo po ústavnom schválení mnohoženstva legálne. Dokonca by nebol problém ani s dodržaním inej moslimskej podmienky, ktorá hovorí, že môžeš mať viac manželiek, ale musíš ich všetky vedieť uživiť. Kollár ukazuje, že sa to dá. Veď ak sa taký alfasamec prisaje na štátny cecok, tak nie je čo riešiť. Peňazí bude dosť z daní práve tých občanov, ktorí práve populistov typu Kollára volia. Má to síce nedostatok, že práve im v prípade mnohoženstva žiadna dievčina už nezostane, ale na to prídu voliči populistov vždy až po tom čo sa skutok stal.

Že Kollár chystá referendum na uzákonenie polygamie je síce fikcia, ale zasa nie až tak vzdialená od schopností Kollára „urobiť pre ľudí všetko“. Keď to má priniesť viac preferencií, tak aj polygamia by bola dobrá.