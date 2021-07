Fico sa správa ako potkan zahnaný do kúta - útočí

To, že vyvoláva demonštrácie, šíri demagógiu a klamstvá o očkovaní je z jeho pohľadu niečo úplne prirodzené. Ide mu a jeho SMER - áckej bande o strašne veľa.

Fico nemá na výber. Je až po uši namočený do trestných činov rozvracania republiky, korupcie a mnohých ďalších kriminálnych činov, kde mu hrozí niekoľkoročné väzenie. On to veľmi dobre vie a preto robí jediné čo mu ešte zostáva - rozvrátiť štát, odvolať vládu a zorganizovať nové voľby. Spolieha sa na krátku pamäť a lojalitu jeho voličskej základne, jej nízku rozlišovaciu schopnosť medzi dobrom a zlom, ako aj na chyby psychopata Matoviča, ktorý mu nahráva na tak smeč ako keby bol členom SMER - u.

Demokracia je zlý systém vládnutia, ale lepší nemáme. Len sa pýtam prečo sme až takí demokrati, že v záujme dodržiavania jej zásad si necháme odťať hlavu. Prečo Fico, Kaliňák, Blanár, Raši a všetci tí zločinci dostávajú priestor v médiách aby šírili svoje bludy a ohlupovali už aj tak nesvojprávnych voličov, ktorých je žiaľ na Slovensku významná skupina. Táto vrstva spoločnosti má samodeštrukčnú schopnosť zvoliť si bandu zlodejov, ktorá okráda hlavne ich. Schopnejší jedinci sa vedia o seba postarať aj v horších časoch. Ale, ako napísala jedna autorka blogu, musia Vychodniari, Kysučania a Oravci chodiť za prácou na týždňovky do Bratislavy, nepoznať pomaly svoju rodinu a namiesto zdravej stravy sa prikrmovať treskou s rožkom a pivom. Kto im za to môže? Nuž oni sami, pretože si volili vlastných katov a vinu hádžu na liberálov, konzervatívcov a progresívcov. Vláda by mala ochrániť túto ľahko manipulovateľnú spoločnosť chudákov, aby ich nemohol ohlupovať Fico a spol a treba to urobiť aj proti ich vôli. Aj amputácia nohy sa často robí len preto aby sme zachránili pacienta. Treba zavrieť Smeráckych zločincov čím skôr do vyšetrovacej väzby, aby nemali možnosť prskať jed spoza plexiskla a šíriť demagógiu a paniku. Leopoldov je to správne miesto pre Fica kde môže šíriť svoj hnev. Koalícia je povinná ho tam čo najskôr dostať.

Pokiaľ nebude neskoro.